Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 05:54Заразились
на 13.04В России 4 657 883+8 173В мире 136 663 253+616 629

Суд вынес решение о запрете проживания на территории Среднеуральского монастыря

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Суд в Верхней Пышме (Свердловская область) вынес решение о запрете проживания граждан на территории Среднеуральского монастыря в связи с различными нарушениями, сообщает пресс-служба регионального ГУ ФССП.

"В ГУФССП России по Свердловской области поступил документ немедленного исполнения, выданный Верхнепышминским городским судом, о запрете нахождения и проживания граждан на территории комплекса Среднеуральского женского монастыря в связи с выявленными нарушениями требований градостроительного законодательства, санитарно-эпидемиологического законодательства, пожарной безопасности, создающих реальную угрозу жизни и здоровью граждан, находящихся на территории комплекса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что гражданам предоставлен транспорт для переезда, а "власти оказывают необходимую помощь в размещении лиц по другому адресу".

"Все права граждан при совершении исполнительных действий соблюдены", - добавили в ведомстве.

Ранее Павел Бабиков - адвокат бывшего духовника обители экс-схимонаха Сергия - сообщил "Интерфаксу", что сотрудники правоохранительных органов приехали в Среднеуральский женский монастырь и собираются выселять оттуда людей.

"Штурм. Выпилили все двери. Будут всех вывозить, якобы там небезопасно жить", - сказал адвокат. Бабиков утверждает, что на территорию обители приехали около 300 правоохранителей.

Комментарием Екатеринбургской епархии агентство на данный момент не располагает.

Экс-схимонах Сергий, лишенный сана летом 2020 года за нарушение священнической присяги, монашеских обетов, ряда апостольских правил и церковных канонов, был отлучен от церкви 10 сентября. Он отказывался покидать Среднеуральский женский монастырь, однако был задержан в конце декабря 2020 года.

29 декабря 2020 года Басманный суд Москвы санкционировал арест экс-схиигумена Сергия. Ему предъявлено обвинение по ч.3 ст.110.1 (склонение к самоубийству), ч.3 ст.148 (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) и ст.330 УК РФ (самоуправство). 25 февраля Басманный суд Москвы продлил содержание под стражей Сергия еще на три месяца - до 28 мая. Защита экс-схиигумена Сергия обжаловала продление его ареста.

Среднеуральский монастырь Свердловская область

Новости по теме

Новости

Суд обязал Google восстановить аккаунт "Царьграда" на YouTube

Путин подписал указ об отставке высокопоставленных офицеров Росгвардии

МИД встревожили планы Японии сбросить воду с АЭС "Фукусима-1" в океан

МИД встревожили планы Японии сбросить воду с АЭС "Фукусима-1" в океан

Путин поддержал инициативу Ниинистё о саммите в 2025 году ради "духа Хельсинки"

Что произошло за день: вторник, 13 апреля

Рынок акций РФ вырос благодаря новостям о диалоге США-Россия

В Кремле заявили о предложении Байдена лично встретиться с Путиным

"Яндекс" заявил о планах отстаивать позицию по делу ФАС о продвижении сервисов

"Яндекс" заявил о планах отстаивать позицию по делу ФАС о продвижении сервисов

Рубль резко вырос к доллару и евро после разговора Путина и Байдена

Пандемия коронавируса

Патриарх Кирилл привился от коронавируса

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');