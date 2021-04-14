Суд вынес решение о запрете проживания на территории Среднеуральского монастыря

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Суд в Верхней Пышме (Свердловская область) вынес решение о запрете проживания граждан на территории Среднеуральского монастыря в связи с различными нарушениями, сообщает пресс-служба регионального ГУ ФССП.

"В ГУФССП России по Свердловской области поступил документ немедленного исполнения, выданный Верхнепышминским городским судом, о запрете нахождения и проживания граждан на территории комплекса Среднеуральского женского монастыря в связи с выявленными нарушениями требований градостроительного законодательства, санитарно-эпидемиологического законодательства, пожарной безопасности, создающих реальную угрозу жизни и здоровью граждан, находящихся на территории комплекса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что гражданам предоставлен транспорт для переезда, а "власти оказывают необходимую помощь в размещении лиц по другому адресу".

"Все права граждан при совершении исполнительных действий соблюдены", - добавили в ведомстве.

Ранее Павел Бабиков - адвокат бывшего духовника обители экс-схимонаха Сергия - сообщил "Интерфаксу", что сотрудники правоохранительных органов приехали в Среднеуральский женский монастырь и собираются выселять оттуда людей.

"Штурм. Выпилили все двери. Будут всех вывозить, якобы там небезопасно жить", - сказал адвокат. Бабиков утверждает, что на территорию обители приехали около 300 правоохранителей.

Комментарием Екатеринбургской епархии агентство на данный момент не располагает.

Экс-схимонах Сергий, лишенный сана летом 2020 года за нарушение священнической присяги, монашеских обетов, ряда апостольских правил и церковных канонов, был отлучен от церкви 10 сентября. Он отказывался покидать Среднеуральский женский монастырь, однако был задержан в конце декабря 2020 года.

29 декабря 2020 года Басманный суд Москвы санкционировал арест экс-схиигумена Сергия. Ему предъявлено обвинение по ч.3 ст.110.1 (склонение к самоубийству), ч.3 ст.148 (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) и ст.330 УК РФ (самоуправство). 25 февраля Басманный суд Москвы продлил содержание под стражей Сергия еще на три месяца - до 28 мая. Защита экс-схиигумена Сергия обжаловала продление его ареста.