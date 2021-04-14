Людей из Среднеуральского монастыря готовы разместить на базе отдыха в Екатеринбурге

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Номера на базе отдыха в Екатеринбурге приготовили для людей из Среднеуральского женского монастыря (Свердловская область), которые должны покинуть обитель по решению суда, сообщил "Интерфаксу" специалист министерства общественной безопасности региона Сергей Пермяков.

"Им предоставляется для временного размещения база отдыха "Остров сокровищ" (Екатеринбург). Здесь двух-, трехместные комфортабельнее номера, будет предоставлено трехразовое питание. Кто изъявит такое желание, им помогут добраться до "Острова сокровищ", - сказал собеседник агентства.

Пермяков также уточнил, что пока на базу отдыха никто из монастыря не приехал.

В свою очередь информированный источник пояснил агентству, что в настоящее время уточняется информация о том, сколько именно человек находится на территории монастыря и есть ли у них другое жилье.

"Людям, которые находятся в монастыре, предоставят право выбора по переселению. Все, кто имеет регистрацию, смогут уехать по месту регистрации, если захотят, их обеспечат транспортом. Остальным людям, не имеющим своего жилья, предоставят гостиничные номера и обеспечат питанием", - сказал собеседник агентства.

Также он предположил, что вопрос о дальнейшем служении монахинь будет решаться персонально, в зависимости от их желания продолжать монашествовать в другом монастыре.

Как сообщалось, суд в Верхней Пышме вынес решение о запрете проживания граждан на территории Среднеуральского монастыря в связи с различными нарушениями, приставы контролируют исполнение решения суда в обители.

Экс-схимонах Сергий, лишенный сана летом 2020 года за нарушение священнической присяги, монашеских обетов, ряда апостольских правил и церковных канонов, был отлучен от церкви 10 сентября. Он отказывался покидать Среднеуральский женский монастырь, однако был задержан в конце декабря 2020 года.

29 декабря 2020 года Басманный суд Москвы санкционировал арест экс-схиигумена Сергия. Ему предъявлено обвинение по ч.3 ст.110.1 (склонение к самоубийству), ч.3 ст.148 (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) и ст.330 УК РФ (самоуправство).

25 февраля Басманный суд Москвы продлил содержание под стражей Сергия еще на три месяца - до 28 мая.