Посла Салливана предупредили о реакции Москвы на новые санкции США

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Кремль в среду предупредил посла США Джона Салливана о том, что Россия "решительно" отреагирует в случае принятия Вашингтоном новых антироссийских санкций, сообщили в МИД России.

"Подтверждаем эту информацию", - заявили на Смоленской площади.

Ранее о том, что Салливана пригласили в администрацию президента для встречи с помощником президента Юрием Ушаковым, сообщили СМИ со ссылкой на источники.

13 апреля вечером по инициативе Белого дома прошел телефонный разговор президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Президент США, в частности, выразил обеспокоенность переброской российских сил к границе с Украиной и призвал Москву снизить напряженность в отношениях с Киевом. В ходе беседы был также затронут вопрос о вмешательстве в американские выборы и хакерских атаках. При этом Байден заявил, что нацелен на формирование стабильных и предсказуемых отношений с Россией в соответствии с интересами США, и предложил Путину провести саммит в третьей стране в ближайшие месяцы.