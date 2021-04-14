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Путин и Байден не затрагивали тему Навального в телефонном разговоре

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - В ходе телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена тема оппозиционера Алексея Навального не затрагивалась, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Тема Навального, по-моему, нет. Нет, не затрагивалась", - заявил Песков журналистам.

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Он охарактеризовал тон разговора двух президентов как "деловой". "Вы сами можете сделать вывод по обилию тем, которые были названы с двух сторон по результатам этого разговора, что беседа была достаточно продолжительная по времени", - сказал Песков.

Симоновский суд Москвы 2 февраля по ходатайству ФСИН заменил Навальному условное наказание по делу "Ив Роше", в рамках которого он в 2014 году он был приговорен к 3,5 года лишения свободы условно, на реальный срок за то, что он пропускал регулярную регистрацию в уголовно-исполнительной инспекции в течение испытательного срока. С учетом отбытого домашнего ареста ему предстоит отбыть в колонии два года и восемь месяцев.

В марте США вслед за Евросоюзом ввели санкции против российских официальных лиц в связи с ситуацией вокруг Навального. В Вашингтоне, как писали американские СМИ, приняли такое решение, так как пришли к выводу, что Навальный "был отравлен нервно-паралитическим веществом" и несет ответственность за это именно Россия.

США Дмитрий Песков Алексей Навальный

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