Блинкен заявил о заинтересованности США в рабочих каналах связи с Россией

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Властям США нужны действенные каналы связей с Россией, чтобы наладить стабильные отношения, разъяснять собственную позицию по актуальным вопросам и критиковать некоторые инициативы Москвы, заявил глава Госдепартамента Энтони Блинкен.

"Мы предпочли бы иметь предсказуемые и стабильные отношения с Россией. А для этого нужны работающие каналы связи. Это позволит нам ясно выражать наши взгляды, разъяснять нашу позицию, выражать несогласие с действиями России. Это позволит избежать неправильной оценки ситуации", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

Блинкен отметил, что именно из этих соображений президент США Джо Байден накануне позвонил президенту РФ Владимиром Путиным "и предложил провести встречу через несколько недель".

В Кремле ранее подтвердили, что Байден предлагал Путину встретиться в одной из европейских стран, но решили не спешить с ответом на предложение президента США о проведении российско-американского саммита.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что если после этого предложения США введут новые санкции против России, "тогда в меньшей степени слова будут коррелироваться с делом". В Белом доме же предупредили, что предложение Байдена не повлияет на санкционную политику Вашингтона в отношении Москвы.