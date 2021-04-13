США изучают, могут ли санкции против РФ привести к эскалации в Донбассе

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - В администрации США обсуждают, не могут ли готовящиеся санкции против РФ пагубно повлиять на обстановку близ границ России с Украиной, сообщает CNN со ссылкой на собственные источники.

"В настоящее время официальные лица определяют, каким образом потенциальные новые санкции и другие виды наказаний могли бы спровоцировать дальнейшую эскалацию", - отмечается в сообщении.

CNN напоминает, что на прошлой неделе в администрации США прошли встречи, на которых обсуждались возможные будущие меры против РФ. Телеканал отмечает, что эти обсуждения осложнялись тем, что Россия сконцентрировала войска вдоль восточных границ Украины и усилившейся напряженностью между РФ и США.

Ранее в апреле представитель Белого дома Джен Псаки предупредила, что США намерены в ближайшие недели ввести пакет мер в ответ на предполагаемые злонамеренные действия РФ.

Данные шаги администрации США станут итогом обзора, который президент Джо Байден приказал провести в свой первый день на посту. Анализ проводился по четырем направлениям: предполагаемое вмешательство РФ в выборы в США, сообщения о приписываемых России вознаграждениях за убийства американских солдат в Афганистане, кибератака на SolarWinds и ситуация с оппозиционером Алексеем Навальным. США объявили о санкциях против российских официальных лиц в связи я ситуацией с Навальным в прошлом месяце, но до сих пор воздерживались от действий по трем другим пунктам.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что заявления США о скоплении рекордного с 2014 года количества российских сил на границе с Украиной противоречат реальному положению дел. Песков отметил, что, как и куда РФ перемещает войска внутри собственной территории, не должно вызывать ни у кого обеспокоенности.

С начала 2021 года в зоне вооруженного конфликта в Донбассе произошло обострение, несмотря на заключенное ранее бессрочное перемирие. С обеих сторон возросло число погибших и раненых, регулярно звучат взаимные обвинения в нарушении режима прекращения огня и стягивании войск к линии разграничения.