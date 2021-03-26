В Кремле сочли, что новые санкции из-за Навального были бы абсурдны

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что новые антироссийские санкции в связи с ситуацией вокруг оппозиционера Алексей Навального были бы абсурдны.

На вопрос, ожидают ли в Кремле нового санкционного "списка Навального" Песков сказал: "Санкции - это не то, чего нужно ожидать. Это то, к чему нужно быть готовым. Тем более, что санкционные устремления наших оппонентов приобретают все большее постоянство".

"Но в данном случае какие-то санкционные намерения в связи с одним из российских осужденных были бы полным абсурдом", - заявил Песков.

На вопрос, не считают ли в Кремле, что происходящее с Навальным способствует его героизации, пресс-секретарь президента ответил: "Нет, не кажется".

Ранее антироссийские санкции из-за ситуации с российским оппозиционером ввели Канада, США и Евросоюз.