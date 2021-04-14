Сенаторы одобрили штрафы за высадку из транспорта детей-безбилетников

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил закон о пятикратном увеличении штрафов за нарушения при переезде через железнодорожные пути и о крупных штрафах для водителей и кондукторов за высадку детей без билетов из общественного транспорта.

Третье чтение в Думе он прошел 7 апреля.

Закон вводит штрафы до 5000 рублей за пересечение железнодорожных путей вне переезда, за выезд на переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме или при запрещающем сигнале светофора или дежурного. Прежде действовавшая мера по лишению прав на срок от трех до шести месяцев сохраняется как альтернативная санкция.

До 5000 рублей увеличивается штраф а пересечение переезда, если к нему приближается поезд, и за нарушение иных правил проезда через пути.

Сейчас штраф за такие нарушения, прописанный в статье 12.10 КоАП не может превышать 1000 рублей.

Высадка детей-безбилетников

Закон также вводит крупные штрафы для водителей и кондукторов наземного общественного транспорта за высадку детей-безбилетников. Штраф для водителя составит до 5000 рублей, для должностных лиц - от 20 000 до 30 000 рублей.

Закон, запретивший высаживать детей, не оплативших проезд, был принят в феврале 2021 года.