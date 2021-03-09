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Уголовное дело возбуждено в Кирове, где кондуктор высадил из автобуса 12-летнюю девочку

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - В Кирове возбуждено уголовное дело после того, как кондуктор высадила 12-летнюю девочку из автобуса в мороз за то, что у ребенка не хватило рубля на оплату проезда. Дело расследуется по статье 125 УК (оставление несовершеннолетнего в опасности), сообщила областная прокуратура.

Надзорное ведомство признало возбуждение дела законным. Прокуроры проверяют действия сотрудников автотранспортного предприятия в связи со случившимся.

Инцидент с девочкой произошел 25 февраля, на следующий день после того, как был опубликован только что принятый закон о запрете высаживать детей-безбилетников из транспорта.

Отец ребенка в соцсетях пожаловался, что девочку высадили из автобуса в чужом районе, вечером, в темноте и с разрядившимся телефоном. Она ехала домой с занятий по акробатике, ей не хватило одного рубля на билет, сообщало региональное издание "Прогород 43".

Днем 11 января кондуктор высадила 16-летнего подростка из автобуса на автодороге "Киров-Кирово-Чепецк" из-за того, что он не смог оплатить билет банковской картой. В тот момент на улице было минус 20. Позже подросток сел в другой автобус, где за него заплатила незнакомая женщина. Прокуратура тогда внесла представление руководителю автотранспортного предприятия с требованием наказать виновных.

Кировская область Кировская областная прокуратура Чепецк Киров

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