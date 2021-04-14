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Патрушев заявил, что Киев может попытаться вернуть Крым силовым путем

Патрушев заявил, что Киев может попытаться вернуть Крым силовым путем
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Украина может начать боевые действия против РФ, устроив провокации с гибелью своих военных, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

"При поддержке Вашингтона со стороны Украины все чаще звучат заявления о планах установить контроль над территорией Крыма силовым путем. Новая стратегия военной безопасности Украины прямо определяет Российскую Федерацию как военного врага", - сказал он на совещании в Севастополе в среду.

"Поводом для начала военных действий могут стать организованные Украиной при поддержке США провокации с гибелью военнослужащих и потерей военной техники", - заявил Патрушев.

"Заигрывая перед новой администрацией США, Киев готов ввергнуть страну в военные авантюры, невзирая на дальнейшее ухудшение экономической ситуации в стране", - сказал Патрушев.

Секретарь Совбеза также заявил о необходимости принять дополнительные меры для защиты населения Крыма на фоне провокаций в отношении региона.

По его словам, США с союзниками подталкивают Украину к провокациям в отношении Крыма, НАТО нарастила свою активность в непосредственной близости от российских границ в Черноморском регионе. Кроме этого сохраняются риски проявлений терроризма и экстремизма, поддерживаемых из-за рубежа.

"Все перечисленные факторы требуют принятия дополнительных комплексных мер, гарантированно обеспечивающих защиту российских национальных интересов и безопасность жителей полуострова", - сказал Патрушев.

"Недружественные и деструктивные действия в отношении России необходимо жестко пресекать, а виновных привлекать к ответственности, в том числе в соответствии с нормами международного права", - добавил секретарь Совбеза.

Николай Патрушев Совет Безопасности РФ Украина Крым США

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