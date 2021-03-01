Песков на слова Байдена о Крыме заявил, что аннексии полуострова не было

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просьбу журналистов прокомментировать заявление американского президента Джо Байдена от 26 февраля, о том, что США никогда не признают аннексию Крыма, сказал: "Признать аннексию Крыма действительно невозможно, никто об аннексии Крыма не говорит, потому что ее не было".

"Было воссоединение Крыма с Россией в строгом соответствии с нормами международного права", - подчеркнул Песков.

В заявлении Байдена, опубликованном на сайте Белого дома в пятницу, говорилось: "Соединенные Штаты не признают и никогда не признают так называемую аннексию полуострова Россией, и мы будем вместе с Украиной противостоять агрессивным действиям России. Мы продолжим работу, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее злоупотребления и агрессию в Украине".