Патрушев рассказал о центрах подготовки диверсантов на Украине

Эти диверсанты могут быть нацелены на подготовку терактов в РФ, предупредил секретарь Совбеза

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - На территории Украины при помощи западных стран созданы центры подготовки диверсантов, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"С подачи западных спонсоров на территории Украины развернуты центры подготовки диверсионно-разведывательных формирований. Не исключено, что выпускники этих центров будут нацелены на подготовку терактов, и не только в России, но и на территории других государств", - сказал Патрушев в среду в Севастополе на совещании по вопросам национальной безопасности в Крыму.

В ходе совещания секретарь Совбеза РФ также заявил, что в Крыму отмечается угроза терактов, которые могут произойти из-за антироссийской деятельности США, НАТО, ряда стран Евросоюза и Украины.