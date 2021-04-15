Гинцбург отметил, что ему не известны случаи хронического течения COVID

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Данные о том, что новый коронавирус может стать хроническим заболеванием, пока отсутствуют, необходимо исследовать механизм повторного заражения людей этой инфекцией. Об этом заявил в четверг "Интерфаксу" гендиректор центра им. Гамалеи Минздрава России, академик РАН Александр Гинцбург.

Ранее в четверг академик РАН, завкафедрой госпитальной терапии медицинского университета имени Пирогова Александр Чучалин заявил, что COVID-19 может протекать в хронической форме.

"Мне о таких случаях ничего не известно, хотя Александр Григорьевич серьезный человек, и он, наверное, где-нибудь в клинике такие случаи наблюдал. Тут самое главное понять – это один и тот же штамм или разные случаи заражения коронавирусом. Если первое доказано, то тогда разбираться с возможностями механизма хронического сохранения возбудителя. Если это все-таки повторные заражения, что более нам понятно на сегодняшний день, то это совсем другая картина, и ничего в этом необычного нет", - сказал Гинцбург.

Ученый добавил, что если такие случаи имеются, то "это интересно и надо разбираться в плане их механизма".

Гинцбург выразил уверенность, что вакцинация защитит от хронического течения заболевания. "Конечно, будет защищать. Вакцинация может не защитить, если очень сильные какие-то изменения генетические произошли в вирусе, но, слава богу, те, что мы пока наблюдаем, не сказываются на эффективности, во всяком случае, "Спутника V", - сказал глава центра им.Гамалеи.

18 января в РФ началась массовая вакцинация от COVID-19, прививают россиян в основном первой зарегистрированной в мире вакциной "Спутник V" разработки центра им.Гамалеи Минздрава России. Кроме того, "Спутник V" одобрена для экстренного применения уже в 60 странах, включая РФ, с общим населением более 3 млрд человек.