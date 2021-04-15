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Эксперт "Алмаз-Антея" дал показания суду по делу MH17

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Судья окружного суда Гааги Хендрик Стинхюйс сообщил, что заслушал экспертов Нидерландского центра воздушного пространства, Королевской военной академии Бельгии, а также эксперта российского "Алмаз-Антея" по делу о крушении в Донбассе малайзийского Boeing, летевшего рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур.

"Эти лица были опрошены индивидуально. Скоро проведут их совместный опрос", - отметил судья.

Пока каждого эксперт будут спрашивать о характере ущерба, причиненного самолету, и о том, "какое оружие могло вызвать такой ущерб".

В начале февраля суд разрешил приобщить отчеты "Алмаз-Антея" к материалам дела. Тогда же суд пришел к выводу, что позиция концерна теперь ясна и его дальнейшие отчеты не нужны.

Судьи отклонили просьбу защиты предоставить специалисту "Алмаз-Антея" доступ к обломкам самолета. Стинхюйс пояснил, что концерн и так передал детальные данные о своем видении обстоятельств крушения, и потому смысла проводить осмотр обломков нет. Вместе с тем, он не исключил, что судебный следователь может по собственной инициативе пригласить тех или иных экспертов на осмотр обломков.

Суд также попросил прокуратуру выяснить, можно ли передать стороне защиты дополнительные фотографии с места крушения самолета.

В суде отклонили просьбу стороны защиты об обращении к Украине с просьбой предоставить дополнительные данные с радаров. "Этот запрос отклоняется, потому что украинская сторона заявляла, что и так передала суду все имеющиеся данные", - сказал Стинхюйс.

Все дальнейшие обращения сторон по поводу следствия суд будет рассматривать, но по значительно более жестким критериям, добавил судья.

В июне 2015 года представители "Алмаз-Антея" заявляли, что, судя по наличию повреждений от двутаврового поражающего элемента на обломках самолета, он был сбит ракетой типа 9М38М или 9М38М1 с боевой частью типа 9М314 или 9М314М1, которые в России давно сняты с производства и на 2005 год были только у украинской армии. В октябре того же года в концерне, ссылаясь на результаты собственных экспериментов, доказывали, что сбившая MH17 ракета могла быть запущена только с территории, подконтрольной украинским военным.

Нидерландский суд в ноябре 2020 года отказался рассматривать альтернативные версии крушения пассажирского самолета, объяснив, что не может неограниченно затягивать процесс.

В крушении Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines погибли 298 человек. Катастрофу расследовал совместная следственная группа (JIT, ССГ), в которую вошли представители Нидерландов, Бельгии, Австралии, Украины и Малайзии. Россия отрицает причастность к этой катастрофе.

Годовщина крушения "Боинга 777" под Донецком

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Цветы у посольства Нидерландов в КиевеВо время панихиды на месте падения "Боинга" в селе Грабово под ДонецкомВо время траурной церемонии у памятного мемориала, установленного около здания австралийского парламентаСвечи в память о погибших в индуистском храме в НидерландахТраурные мероприятия в международном аэропорту Куала-ЛумпурНа месте крушения "Боинга" в селе Грабово под ДонецкомРодственница пассажиров, погибших в результате крушения, на траурной церемонии у памятного мемориала в АвстралииЦветы в память погибших при крушении рейса MH17 в амстердамском аэропорту СхипхолАкция памяти погибших в результате крушения малазийского "Боинга" у посольства Нидерландов в КиевеЧлены семьи и друзья погибших у стены из тысячи мягких игрушек, собранных в голландском городе Ньювегейн в память о жертвах авиакатастрофы
Цветы у посольства Нидерландов в Киеве
Нидерланды Донецк Генрик Стинхюйс Алмаз-Антей Malaysia Airline Бельгия Украина

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