Окружной суд Гааги приобщит отчеты "Алмаз-Антея" к делу MH17

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Окружной суд Гааги согласился приобщить отчеты российского концерна (ВКО) "Алмаз-Антей", производителя ЗРК "Бук" к материалам дела о крушении под Донецком пассажирского самолета авиакомпании Malaysia Airlines, летевшего рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур.

Судья Хендрик Стинхюйс отметил, что сторона обвинения не против этого.

В то же время, в суде пришли к выводу, что позиция "Алмаз-Антея" по поводу крушения теперь ясна, и дальнейшие отчеты концерна не нужны. В ходе процесса судебный следователь планирует опросить эксперта из этой компании.

Судьи отклонили просьбу защиты предоставить специалисту "Алмаз-Антея" доступ к обломкам самолета. Стинхюйс пояснил, что концерн и так передал детальные данные о своем видении обстоятельств крушения, и потому смысла проводить осмотр обломков нет. Вместе с тем, он не исключил, что судебный следователь может по собственной инициативе пригласить тех или иных экспертов на осмотр обломков.

Суд также попросил прокуратуру выяснить, можно ли передать стороне защиты дополнительные фотографии с места крушения самолета.

Boeing-777, на борту которого было 298 человек, был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Катастрофу расследовала совместная следственная группа (JIT, ССГ), в которую входят представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.

В 2016 году JIT объявила, что, по ее предварительным выводам, самолет сбили ракетой из установки "Бук". В 2018 году следствие сообщило, что ракету выпустили из установки 53-й зенитно-ракетной бригады, дислоцированной в Курске, которую передавали ополченцам Донбасса. Год спустя были названы обвиняемые в причастности к организации переброски "Бука" через границу, но не в непосредственном участии в запуске ракеты. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Сейчас над ними идет суд. В суде они не участвуют, и только Пулатов направил на процесс своих адвокатов, а также давал дистанционно показания.

Защита Пулатова 1 февраля попросила суд приобщить к материалам дела отчет компании "Алмаз-Антей" о повреждениях на обломках MH17.

Суд в ноябре 2020 года отказался рассматривать альтернативные версии крушения пассажирского самолета, объяснив, что не может неограниченно затягивать процесс.

Россия отрицает причастность к этой авиакатастрофе.

В июне 2015 года представители "Алмаз-Антея" заявляли, что, судя по наличию повреждений от двутаврового поражающего элемента на обломках самолета, он был сбит ракетой типа 9М38М или 9М38М1 с боевой частью типа 9М314 или 9М314М1, которые в России давно сняты с производства и на 2005 год были только у украинской армии. В октябре того же года они, ссылаясь на результаты собственных экспериментов, доказывали, что сбившая MH17 ракета могла быть запущена только с территории, подконтрольной украинским военным.