В Совфеде предупредили о зеркальном ответе РФ в случае высылки дипломатов из США

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Ответ России на возможную высылку ее дипломатов из США будет зеркальным, считает первый замглавы Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Если речь идет о высылке, я думаю, что ответ будет однозначно такой же, не меньше, а может быть, даже и больше", - сказал Джабаров "Интерфаксу" в четверг, комментируя сообщения о возможных новых санкциях США.

На уточняющий вопрос, будет ли ответ России зеркальным, если, как пишут американские СМИ, США действительно вышлют российских дипломатов, сенатор ответил: "Я думаю, однозначно". При этом он сказал, что решения по такого рода вопросам принимает политическое руководство страны.

Что касается возможных санкций США против госдолга РФ, то это, по мнению Джабарова, будет глупо, поскольку ударит по самим американцам. "Они сами пострадают от этого, ведь в наш суверенный долг вложились многие американские компании, и физические лица, и юридические лица. Я надеюсь, они на эту глупость не пойдут", - сказал сенатор.

По его мнению, если США действительно введут санкции, о которых сообщают СМИ, российское политическое руководство страны рассмотрит комплекс ответных мер. "Надо найти те точки болевые, которые для Америки реально будут очень чувствительными. Я считаю, сейчас над этим будут думать наши компетентные органы, Министерство иностранных дел и другие структуры", - сказал сенатор.

Он также предположил, что возможные новые санкции США против РФ могут притормозить начало подготовки встречи президентов двух стран, с инициативой проведения которой выступил американский лидер Джо Байден.

Говоря о возможных последствиях американский санкций для России, он выразил мнение, что "на нас ничего не подействует".

Новый пакет антироссийских санкций, о которых, как сообщалось, США намерены объявить в четверг, должен коснуться суверенного долга РФ, сообщило издание The New York Times. О мерах может быть объявлено уже в четверг, они могут коснуться около 10 россиян и 20 юридических лиц. Не исключено, что США объявят о высылке из страны около 10 российских представителей, включая дипломатов.