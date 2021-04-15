Смольный назвал единичными случаи смерти привитых от COVID в городе

Связи вакцинации с летальными исходами не выявлено, заявили в мэрии Петербурга

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Все случаи смерти привитых от COVID-19 в Санкт-Петербурге не являются следствием вакцинации, сообщил глава городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец журналистам в четверг.

"Мы получаем информацию о случаях, когда после вакцинации у пациентов развилось заболевание (COVID-19 - ИФ). Каждый такой случай является предметом рассмотрения на иммунологической комиссии. Такие случаи единичны. Ни в одном из случаев, когда пациенты были вакцинированы, переболели в тяжелой форме и умерли, связи вакцинации с летальным исходом не выявлены. В большинстве случаев после вакцинации не разовьется тяжелая форма заболевания", - сказал он.

Лисовец добавил, что летальные исходы регистрировались у пациентов с несформировавшимся иммунитетом.

"Те, кто были вакцинированы, госпитализированы в тяжелой форме и скончались, заболели до завершения полного цикла вакцинации, у них просто не сформировался иммунитет (до инфицирования - ИФ). После завершения иммунизации, через 21 день после введения второго компонента вакцины в инфекционные стационары не был госпитализирован ни один пациент в тяжелой форме и ни один не скончался", - подчеркнул глава комитета.

Начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия также подтвердила, что в городе есть случаи заболевания коронавирусом после вакцинации.

"Есть лица, заболевшие после введения первого или второго компонента, но это те, кто получил прививку в инкубационный период (развития заболевания - ИФ). Переболели они легко, без серьезных последствий", - сказала Чхинджерия.