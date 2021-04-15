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В Смольном отметили недостаточные темпы вакцинации петербуржцев

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - В Петербурге вакцинация от коронавируса идет в два раза медленнее, чем нужно для быстрого формирования иммунной прослойки, заявил глава городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

"Несмотря на то, что по некоторым показателям мы могли бы оценить вакцинацию в Петербурге оптимистично - по доле вакцинированных мы в первом десятке регионов, но все-таки мы не достигли темпа, на который рассчитывали в прогнозах и расчетах. Чтобы оперативно сформировать иммунную прослойку, мы исходили из того, что будем ежедневно вакцинировать первым компонентом до 15 тысяч жителей", - сказал Лисовец.

По словам чиновника, в городе каждый день первую дозу вакцины получают от 7500 до 8000 человек. Полностью привиты 330 000 петербуржцев.

"Рассчитываем на то, что потребность (в вакцинации - ИФ) у жителей возрастет, и мы сможем обеспечить план вакцинации, который для себя установили", - сказал Лисовец.

Ранее городские власти ставили перед собой цель - к августу привить 1,2 млн взрослых жителей Петербурга. В марте чиновники признали, что вакцинация в регионе замедлилась.

Хроника коронавируса. Апрель.

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Хроника 09 января 2020 года – 15 апреля 2021 годаПандемия коронавируса
Петербург коронавирус Дмитрий Лисовец

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