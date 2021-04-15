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Мобильные бригады будут прививать петербуржцев от коронавируса на дому

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Власти Петербурга завершают процедуру согласования с Роспотребнадзором для запуска вакцинации от коронавируса на дому. Об этом сообщил первый заместитель главы комитета по здравоохранению Андрей Сарана в четверг.

"Как только будут получены все разрешительные документы от Роспотребнадзора, нам потребуется 3-4 дня (для запуска процесса)", - сказал Сарана в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Право записаться на домашнюю прививку от COVID-19 получат только маломобильные горожане, пациенты с серьезными сопутствующими заболеваниями, находящиеся в группе риска – например, в случае тяжелого инсульта, деменции, нарушения двигательной функции или другого состояния, которое мешает покинуть дом для вакцинации, пояснил Сарана.

Он сообщил, что власти постараются исключить возможность для мошенников воспользоваться ситуацией и попасть в квартиры петербуржцев под предлогом вакцинации. Прививать горожан будут мобильные медицинские бригады.

Петербург коронавирус

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