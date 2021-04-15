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Байден увидел в действиях России "необычную и чрезвычайную" угрозу Америке

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден решил ввести новые санкции против России, поскольку счел, что "конкретные вредоносные внешнеполитические действия" Москвы несут "необычную и чрезвычайную угрозу" национальной безопасности, международной политике и экономике США.

Об этом говорится в его письме Конгрессу, которое опубликовал Белый дом.

В числе таких действий он назвал "попытки помешать проведению свободных и справедливых демократических выборов и подорвать авторитет демократических институтов в США, у их союзников и партнеров", "проведение и содействие вредоносных кибератак против США и их союзников и партнеров", "покровительство международной коррупции и ее использовние ради влияния на иностранные правительства", "экстратерриториальные операции против диссидентов или журналистов", подрыв безопасности в странах и регионах, важных для государственной безопасности США, нарушение общепринятых принципов международного права, "в том числе права других стран на территориальную целостность".

15 апреля Байден на этих основаниях ввел санкции против 32 российских юридических и физических лиц за попытки "повлиять на президентские выборы в США в 2020 году, а также другие акты дезинформации и вмешательства", ввел санкции против шести российских технологических компаний за поддержку киберпрограмм разведывательных служб России, запретил американским банкам участвовать в первичных размещениях российского госдолга, номинированного в рублях, а также решил выслать из Вашингтона десять российских дипломатов.

Российский МИД пообещал неотвратимый и решительный ответ на эти действия Вашингтона.

США Джо Байден Москва Конгресс Белый дом

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