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Рубль не отреагировал на объявление о новых санкциях США

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Рубль не изменился к доллару и евро после обнародования решения администрации США ввести новые антироссийские санкции, среди которых запрет финансовым институтам США участвовать в первичных размещениях рублевого и не рублевого госдолга РФ. Ранее рубль заметно просел на новостях западных СМИ, что санкции будут объявлены именно в четверг, 15 апреля, поэтому данная информация уже была учтена в его котировках.

Курс доллара в 15:12 составил 77,09 руб./$1, что всего на 2,25 копейки выше, чем на момент объявления санкций. При этом евро торговался на отметке 92,26 руб./EUR1 - плюс 3,75 копейки к уровню на момент объявления.

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По словам экспертов "Интерфакса", рубль отыграл намерение властей США расширить антироссийские санкции ранее, поэтому довольно спокойно отреагировал на новости об их введении. Чуть позднее игроки приступили к фиксации прибыли по коротким позициям, что позволило рублю даже немного отыграть потери.

Минфин США объявил о новых санкциях в отношении российского государственного долга. Как говорится в сообщении ведомства, после 14 июня американские финансовые институты не смогут принимать участие в первичных размещениях госдолга РФ, номинированного в рублях.

Кроме того, власти США ввели новые санкции против 32 юридических и физических лиц из РФ. "Минфин ввел санкции против 32 юридических и физических лиц, осуществляющих направленные правительством России попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году, а также другие акты дезинформации и вмешательства", - говорится в сообщении пресс-служба Белого дома.

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