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МИД пригрозил прекращать деятельность американских фондов и НПО в случае вмешательства

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Россия будет прекращать деятельность на своей территории американских фондов и НПО, которые "на деле, не скрывая, напрямую" вмешиваются во внутриполитическую жизнь страны, объявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Он заявил это на пресс-конференции, комментируя ответ Москвы на последние санкции Вашингтона.

Министр, в частности, сказал, что под ответные персональные санкции попали восемь американских чиновников, и их имена будут обнародованы. Высылка десяти российских дипломатов из Вашингтона повлечет высылку стольких же американских дипломатов из России. Москва инициирует процедуру денонсации соглашения с США, регулирующего передвижения дипломатов в стране пребывания.

Ответить на санкции против российского госдолга Москве затруднительно, но у нее есть запас болезненных мер против американского бизнеса, отметил Лавров.

Если "обмен любезностями" с США продолжится, он не исключил, что Москва потребует сократить количество американских дипломатов в России до 300 с нынешних 450, продолжил глава МИД.

В России уже действует закон о нежелательных для страны иностранных неправительственных организациях.

МИД Сергей Лавров США

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