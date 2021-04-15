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Новым руководителем подмосковных приходов станет архиерей Кубани митрополит Павел

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Священный Синод Русской православной церкви назначил нового фактического руководителя приходов Московской области - им станет нынешний правящий архиерей Кубани митрополит Павел (Пономарев).

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Таким образом, он выбран преемником митрополита Ювеналия (Пояркова), который накануне по личной просьбе был отправлен на покой в связи с возрастом и состоянием здоровья. Подмосковными приходами он руководил почти 44 года и до сих пор был старейшим из правящих архиереев РПЦ.

До своего прошлогоднего назначения на Кубанскую кафедру митрополит Павел был патриаршим экзархом всея Белоруссии.

Кандидатуру патриаршего наместника созданной на днях Московской митрополии Синод утвердил посредством удалённой связи.

Синод митрополит Павел

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