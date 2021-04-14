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Митрополит Крутицкий Ювеналий попросил отпустить его на пенсию

Он почти 44 года руководит Московской епархией

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий попросил патриарха Московского и всея Руси Кирилла отпустить его на покой. Его прошение о почислении за штат от 14 апреля опубликовано на сайте Московской епархии РПЦ.

"Мой возраст и состояние здоровья не позволяют мне продолжить епархиальные труды по управлению Московской епархией. В связи с этим прошу Ваше Святейшество почислить меня в заштат с тем, чтобы назначенный Вами преемник исполнил постановление Священного Синода от 13 апреля и вступил в управление Московской епархией", - говорится в прошении.

Митрополит также попросил благословить ему на богослужения в храме Петра и Павла в Лефортове, где он делал свои "первые шаги" в сане епископа.

13 апреля Синод постановил образовать на территории Подмосковья пять епархий и объединить их в Московскую митрополию. До сих пор на территории Московской области была одна епархия - Московская, которой митрополит Ювеналий руководил почти 44 года - с июня 1977 года.

Митрополит Ювеналий родился 22 сентября 1935 года и на сегодня является старейшим из правящих архиереев Русской православной церкви.

Митрополит Ювеналий РПЦ патриарх Кирилл Московская епархия

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