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Патриарх Кирилл разрешил митрополиту Ювеналию уйти на пенсию

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Патриарх Кирилл удовлетворил прошение 85-летнего митрополита Ювеналия о почислении на покой и временно будет сам руководить вместо него приходами Подмосковья.

"Святейший патриарх с пониманием отнесся к прошению о почислении за штат, поданному Высокопреосвященным митрополитом Ювеналием, старейшим членом Синода, одним из наиболее заслуженных иерархов нашей Церкви, в течение стольких лет достойно исполнявшим многотрудные обязанности на разных поприщах церковного управления", - написал в своем телеграм-канале глава синодального Отдела по взаимоотношению РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда.

В связи с этим, по его словам, патриарх вступил в непосредственное управление Московской митрополией, созданной накануне решением Синода, до тех пор, пока Синод не изберет преемника митрополита Ювеналия - нового патриаршего наместника, митрополита Крутицкого и Коломенского.

Ранее в среду митрополит Ювеналий направил патриарху Кириллу прошение о почислении на покой в связи с возрастом и состоянием здоровья. Приходами Подмосковья он руководил без малого 44 года - с июня 1977 года.

Митрополит Ювеналий родился 22 сентября 1935 года, и на сегодня является старейшим правящим архиереем Русской православной церкви. Постоянный член Священного синода РПЦ (с 1972 года). Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".

РПЦ патриарх Кирилл митрополит Ювеналий Подмосковье

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