Бывший главный волгоградский патологоанатом осужден за взятки и подмену органов

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Дзержинский суд Волгограда вынес обвинительный приговор бывшему главврачу волгоградского областного патологоанатомического бюро и двум его подчиненным за серию должностных преступлений, в том числе за подмену органов умершей роженицы, сообщает объединенная пресс-служба судов по Волгоградской области.

Вадим Колченко приговорен к девяти годам колонии строгого режима со штрафом 2,5 млн рублей за два эпизода получения должностным лицом взятки в крупном размере, служебный подлог и покушение на мошенничество в крупном размере. Его соучастницы Наталья Герасименко и Екатерина Черкасова признаны виновными в служебном подлоге и получили по два года лишения свободы условно.

Ранее гособвинитель просил назначить главному фигуранту дела 14 лет колонии и штраф в 4 млн рублей, а двум бывшим подчиненным экс-главврача - по три года колонии-поселения.

Как сообщала пресс-служба управления СК РФ по Волгоградской области, в 2017 году бывший главный волгоградский патологоанатом вместе с двумя подчиненными подменил органы умершей беременной женщины для занижения статистики материнской смертности. По данным ведомства, врач установил, что беременная умерла от вирусной инфекции, и подменил ее биообразцы на образцы неизвестного мужчины, умершего от аутоиммунного гепатита.

Кроме того, главный фигурант дела неоднократно за деньги "прикрывал" санитаров, которые оказывали платные услуги по подготовке тел умерших пациентов. Таким образом, главврач заработал 600 тыс. рублей. Помимо этого, главный патологоанатом в течение нескольких месяцев начислял сотрудникам крупные премии, часть которых присваивал себе.

Ранее сообщалось, что в отношении главврача волгоградского областного патологоанатомического бюро возбуждено уголовное дело о получении взяток с подчиненных за оказание общего покровительства и попустительства в работе. Позже против него возбудили дело о служебном подлоге с целью снижения показателя материнской смертности в регионе.