Навка осталась самой состоятельной из жен кремлевских чиновников

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Задекларировнный доход за 2020 год Татьяны Навки, жены пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, сократился на 23 млн рублей, до 212 878 000 рублей, но она все равно сохранила статус самой состоятельной "кремлевской" жены. Сведения о доходах и имуществе сотрудников администрации и их родственников опубликованы на сайте Кремля.

Годом ранее Навка задекларировала 235 922 000 рублей.

В собственности у Навки остаются два земельных участка, два жилых дома, три квартиры и одно машино-место в России. Как и в декларации за 2019 год, у нее два автомобиля премиум-класса, а также мотовездеход.

Второе место по доходам среди жен чиновников Кремля в этот раз заняла супруга помощника президента Владимира Мединского, ее доход в 2020 году составил 47 926 000 рублей. В прошлогодней декларации она указал 53 млн рублей дохода.

На третьем месте жена спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова. Ее доход составил 30 млн рублей.