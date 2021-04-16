В Кремле наибольший доход задекларировал помощник президента Левитин

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Рекордсменом по доходам среди чиновников администрации президента в 2020 году стал помощник главы государства Игорь Левитин, который задекларировал за прошедший год 43 млн рублей дохода. Декларации сотрудников администрации президента опубликованы.

В 2019 году доход Левитина чуть превысил 25 млн рублей. В собственности у помощника президента имеется 60-процентная доля в квартире площадью 118,4 квадратных метров и автомобиль Mercedes GLC 250. Это же имущество он декларировал и годом ранее.

На втором месте по итогам декларационной кампании 2020 года оказался секретарь Совбеза Николай Патрушев c доходом в 34,6 млн рублей - таким же, как и в 2019 году. Неизменным остался и перечень принадлежащего ему имущества - земельный участок площадью 3306 квадратных метров, жилой дом и квартира площадью 249,1 квадратного метра и 256,6 квадратного метра соответственно. Также в пользовании у Патрушева находится дача площадью 265 квадратных метров. Автомобиля у него нет.

Замыкает тройку лидеров по доходам в администрации президента первый заместитель ее руководителя Сергей Кириенко с 30,5 млн рублей. В 2019 году он задекларировал 33,1 млн рублей. Как и годом ранее Кириенко принадлежит земельный участок в 7116 квадратных метров, жилой дом с хозяйственными постройками площадью 698,5 квадратных метров, жилое строение площадью 169,7 квадратного метра, машино-место (12,7 квадратных метров), спортивно-оздоровительный блок (630,4 кв.м), три хозпостройки (56,8 кв.м, 60,2 кв.м, 68 кв.м) и баня (425,7 кв.м). В пользовании у него находится квартира (254,3 кв.м) и два лесных участка (5000 и 5290 кв.м).

Прошлогодний рекордсмен по доходам среди сотрудников кремлевской администрации - полпред президента в Госдуме Гарри Минх, заработавший в 2019 году 143 млн рублей, - за прошлый год задекларировал только 16,2 млн рублей. При этом перечень недвижимости, которой он владеет на двоих с супругой, остался неизменным, поменялись лишь автомобили: вместо Mercedes С350 и Ford C Max у него появились Mercedes S500 и Subaru Forester.

Доход экс-премьера, а ныне зампреда Совбеза Дмитрия Медведева за год увеличился с 11 млн рублей до 18,1 млн рублей. Ему принадлежит квартира площадью 367,8 кв.м и автомобили ГАЗ 20 и ГАЗ 21, а в пользовании находится земельный участок площадью 4700 кв.м.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков задекларировал 12,5 млн рублей против 14,6 млн рублей годом ранее. Ему по-прежнему принадлежат две квартиры (111,7 кв.м и 112,5 кв.м) и половина квартиры площадью 55,3 кв.м, а также парковочное место 12,6 кв.м. Также в его пользовании находятся два земельных участка площадью 7967 кв.м и 1406 кв.м, а также жилой дом в 779,2 кв.м.

В целом, средний уровень доходов сотрудников президентской администрации заметно снизился. Если в 2019 году доход в 20 млн рублей и выше задекларировали шестнадцать человек, то в 2020 году таких сотрудников было всего восемь, а средний уровень доходов колебался в районе 10 млн рублей.