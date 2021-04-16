Доход министра спорта в 2020 году возрос почти в 13 раз

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Доходы членов правительства, входящих в "социальный блок", существенно увеличились в прошлом году по сравнению с 2019 годом, лидерами стали главы Минспорта Олег Матыцин и Минздрава Михаил Мурашко.

Министр спорта Олег Матыцин за 2019 год задекларировал доход 934 000 рублей, а в прошлом году - 12 млн рублей, следует из декларации на сайте правительства.

Глава Минздрава Михаил Мурашко получил за первый год в этой должности доход в пять раз выше, чем годом ранее: 26,4 млн рублей в 2020 году против 4,9 млн рублей в 2019 году. В пользовании у него появился таунхаус площадью почти 300 квадратных метров.

В собственности у министра осталась квартира площадью около 50 квадратных метров , а в пользовании - квартира около 70 квадратных метров. Доход жены министра практически не изменился и составил около 1 млн рублей, в пользовании у нее остался земельный участок площадью 1500 квадратных метров, но в собственности появился жилой дом площадью около 130 квадратных метров

Помощник министра Алексей Кузнецов сообщил "Интерфаксу", что "доход министра состоит из заработной платы по основному месту работы - в Минздраве, заработной платы по предыдущему месту работы - в Росздравнадзоре, а также компенсации за неиспользованный отпуск почти за семь лет". "Также до перехода в министерство Михаил Мурашко занимался преподавательской деятельностью", - сказал Кузнецов. "Таунхаус предоставлен в возмездное пользование на время исполнения должностных обязанностей и находится в федеральной собственности", - добавил он.

Источник в правительстве пояснил "Интерфаксу", что рост доходов Мурашко связан с переходом на работу в Минздрав. "Доход за 2020 год состоит в основном из зарплаты на посту министра, а ее размер устанавливает правительство", - сказал источник.

Доход министра труда и социальной защиты Антона Котякова за год увеличился почти в два раза - с 14,75 млн рублей в 2019 году до 27, 08 млн рублей в 2020 году.

В собственности у министра земельный участок (площадь 2108 квадратных метров), жилой дом (площадь 632,6 квадратных метров) и доля в автостоянке. Вместе с женой и детьми он владеет квартирой площадью 163,7 квадратных метров. В пользовании у министра также есть две квартиры площадью 106 квадратных метров и 143,9 квадратных метров.

Доходы жены Котякова в прошлом году также увеличились и составили 10,62 млн рублей (против 2,7 млн рублей в 2019 годв). Она владеет квартирой, двумя земельными участками, гаражом, и также, как и ее супруг, долей в автостоянке. Кроме того, в ее пользовании находятся два легковых автомобиля: Mercedes-Benz СLS 350 и ВАЗ 2102.

В пресс-службе ведомства сообщили "Интерфаксу", что рост доходов Котякова в прошлом году по сравнению с 2019 годом, связан, "в том числе, с увеличением уровня оплаты труда при переходе с должности заместителя министра на должность главы ведомства".

"Также рост доходов связан с выплатой выходного пособия в Минфине России за неиспользованный в период работы заместителем министра финансов отпуск. Доходы супруги министра увеличились в том числе за счет продажи части имущества", - уточнили в пресс-службе.