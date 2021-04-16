Самый богатый парламентарий заработал больше 4 млрд рублей за год

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - В Совете Федерации самый большой доход за 2020 год задекларировал Валерий Пономарев - 4 181 773 000 рублей. Годом ранее он задекларировал 2 767 501 000 рублей, в 2018 году - 2,3 млрд рублей, в 2016 году - 2,666 млрд рублей.

У сенатора есть машины Bentley, Ferrari и ГАЗ-21, он владеет тремя квартирами общей площадью почти 500 квадратных метров, а его жена - земельным участком площадью 36 000 квадратных метров.

На втором месте сенатор Игорь Зубарев, который за год увеличил свой доход в пять раз - с 484,5 млн рублей в 2019 году до 2 421 988 000 рублей.

На третьем - Александр Бабаков с 483 681 000 рублей.

Сенатор Александр Некрасов в прошлом году заработал 5 621 000 рублей, а вот доход его супруги в 400 раз выше - 2,86 млрд рублей.

Госдума

Самым состоятельным депутатом Госдумы оказался единоросс Григорий Аникеев с годовым доходом 2,7 млрд рублей. Он четвертый год подряд лидирует по этому показателю среди депутатов. В 2019 гооду он задекларировал 2,3 млрд рублей, в 2018 - тоже 2,3 млрд рублей, в 2017 - 4,3 млрд рублей.

Однако из декларации 2020 года исчезло два земельных участка и два жилых дома.

Единоросс Леонид Симановский стал вторым по уровню доходов депутатом, задекларировав доход в 1,5 млрд рублей. В прошлом году он также занял второе место с доходом в 1,1 млрд рублей (в 2018 - 424,3 млн, в 2017 - 734,3 млн).

За Симановским следует единоросс Николай Борцов с доходом в 808,8 млн рублей за 2020 год. При этом в 2019 году он заработал 706,8 млн рублей (в 2018 - 988,4 млн, в 2017 - 1,1 млрд).

Лидеры фракций

Председатель фракции ЛДПР Владимир Жириновский снова стал самым богатым руководителем думской фракции с доходом в 39 млн рублей в 2020 году. Годом ранее он задекларировал 22,4 млн рублей. По сравнению с 2019 годом из декларации исчезла Lada 212140.

Доходы лидера КПРФ Геннадия Зюганова сократились с 7,9 млн рублей до 7,6 млн рублей.

Руководители думских фракций "Единая Россия" и "Справедливая Россия" незначительно увеличили свои доходы: согласно декларациям, Сергей Неверов в 2020 году заработал 5,7 млн рублей (в 2019 - 5,5 млн рублей), Сергей Миронов - 5,2 млн рублей, (4,2 млн рублей - в 2019).

У Миронова из декларации исчезла жена, которая, согласно закону, указывалась в соответствующих документах за 2019 год с доходом в 252 000 рублей.

Недвижимость депутатов

Как и в прошлом году, депутаты задекларировали объекты недвижимости за рубежом - квартиры, жилые дома, земельные участки и машиноместа.

Самой популярной страной в этой связи оказалась Испания - всего 18 объектов, второй по популярности - Латвия с девятью объектами - без изменений по сравнению с декларациями 2019 года. Третью строчку формально занимает Грузия с восемью объектами, однако все они принадлежат одной семье - депутату фракции "Единая Россия" Отари Аршба (доля в квартире) и его супруге (четыре земельных участка, два жилых дома и комната).

Жена депутата Андрея Голушко владеет участком 7,8 тыс. кв. м и жилым домом 498 кв. м во Франции, а ребенок Александра Ярошука, согласно декларации, имеет в безвозмездном пользовании в этой стране жилой дом площадью 454 кв. м. Эти же объекты были отражены в декларациях за 2019 год.

У детей депутата Андрей Скоча ("Единая Россия"), следует из опубликованных данных, больше нет в безвозмездном пользовании квартир в Великобритании (согласно декларации за 2019 год четыре ребенка пользовались четырьмя такими объектами). Тем не менее, земельный участок и жилой дом в Соединенном Королевстве остались в собственности у депутата Владимира Блоцкого (КПРФ).

Супруга депутата Валерия Гартунга ("Справедливая Россия") по-прежнему владеет квартирой 190 кв. м в Швейцарии, также в этой стране снимает комнату ребенок Андрея Голушко ("Единая Россия").

Также недвижимость у депутатов Госдумы и их супругов по-прежнему есть в Болгарии (шесть объектов), Белоруссии (четыре объекта), по одному объекту задекларировано в Италии, Финляндии и на Кипре.