В правительстве не нашлось чиновников с иностранным гражданством

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - В правительстве нет сотрудников с иностранным гражданством, видом на жительство или другими документами, дающими право жить за рубежом, сообщил аппарат правительства на запрос депутата Госдумы от КПРФ Дениса Парфенова. Копия ответа есть у "Интерфакса".

Там проверили лиц, "замещающих должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются правительством".

Чиновники поблагодарили Парфенова за принципиальную позицию по выявлению нарушений действующего законодательства.

Документ подписал замруководителя аппарата правительства Игорь Шевченко.

Парфенов направил этот запрос в кабинет министров 15 июля. В нем он назвал фамилии отдельных чиновников, в частности, министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, замминистра финансов Алексея Лаврова, заместителя министра природных ресурсов и экологии Мурада Керимова.

Весной депутат направил запрос в администрацию президента и указал, что двойное гражданство может быть у 13 депутатов Госдумы, семи сенаторов и у десяти чиновников федеральных структур.

В апреле спикер Госдумы Вячеслав Володин обещал проверить, есть ли иностранное гражданство у самого Парфенова. Проверить это предложил кто-то из депутатов на пленарного заседания, отметив, что у коммуниста может быть паспорт США.

Летом 2020 года по предложению президента в Конституцию внесли поправки о запрете депутатам, крупным чиновникам и дипломатам иметь иностранное гражданство или вид на жительство.