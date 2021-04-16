В Петербурге отменили перчаточный режим

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Власти Петербурга официально отменили обязательное ношение перчаток в общественных местах, соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов, оно опубликовано на сайте городской администрации.

Поправки в постановление правительства №121 исключают из документа слова об "индивидуальной защите рук (перчатках)", включая требования к пассажирам всех видов транспорта, к посетителям и работникам магазинов, музеев, театров, торговых центров, кафе, ресторанов и фитнес-клубов.

Требование носить маски сохраняется. Все остальные ограничения также продлены до 15 мая 2021 года.

Масочно-перчаточный режим в Петербурге ввели в мае 2020 года.