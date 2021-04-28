Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 03:44Заразились
на 27.04В России 4 779 425+8 053В мире 147 872 402+682 784

Работник Амурского газзавода взят под стражу за пропаганду терроризма

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Иностранец, работавший на строительстве Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ), арестован сотрудниками УФСБ по области за пропаганду терроризма в социальных сетях.

Пресс-служба регионального УФСБ в среду сообщает, что гражданин одной из стран Центральной Азии с 17 ноября 2020 года по 18 января 2021 года разместил в инстаграме шесть видеороликов.

Ролики содержали "публичное оправдание, а также обоснование идеологии и практики насилия террористической деятельности международных террористических организаций "Хайят Тахрир аль-Шам" (запрещена в РФ), "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (запрещена в РФ) и "ИГ" (запрещена в РФ).

"Иностранец поддерживал радикальную идеологию запрещенных в России террористических организаций, оправдывал их деятельность в интернете, предпринимал попытки вовлечения трудовых мигрантов в экстремистскую деятельность", - говорится в сообщении.

В отношении иностранца возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности), он взят под стражу.

Амурская область

Новости по теме

Новости

Блинкен считает необходимым прямой диалог между США и Россией

Блинкен считает необходимым прямой диалог между США и Россией

Израиль сообщил о двух неудавшихся запусках ракет с территории Сектора Газа

Французские военные предупредили Макрона об опасности расовой войны

Французские военные предупредили Макрона об опасности расовой войны

ВМС США открыли предупредительный огонь в сторону иранских кораблей

Власти Кипра незаконно выдали 3,5 тыс. "золотых паспортов" родственникам инвесторов

Общепит США столкнулся с дефицитом куриных крылышек

В Турции заявили, что локдаун не коснется иностранных туристов

В Турции заявили, что локдаун не коснется иностранных туристов

Крейсер "Москва" вышел в Черное море на фоне отправки туда корабля США

Умершие знаменитости

Умер актер Кахи Кавсадзе, сыгравший Абдуллу в "Белом солнце пустыни"

Американский патрульный корабль направился в Черное море

Американский патрульный корабль направился в Черное море
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');