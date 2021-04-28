Работник Амурского газзавода взят под стражу за пропаганду терроризма

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Иностранец, работавший на строительстве Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ), арестован сотрудниками УФСБ по области за пропаганду терроризма в социальных сетях.

Пресс-служба регионального УФСБ в среду сообщает, что гражданин одной из стран Центральной Азии с 17 ноября 2020 года по 18 января 2021 года разместил в инстаграме шесть видеороликов.

Ролики содержали "публичное оправдание, а также обоснование идеологии и практики насилия террористической деятельности международных террористических организаций "Хайят Тахрир аль-Шам" (запрещена в РФ), "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (запрещена в РФ) и "ИГ" (запрещена в РФ).

"Иностранец поддерживал радикальную идеологию запрещенных в России террористических организаций, оправдывал их деятельность в интернете, предпринимал попытки вовлечения трудовых мигрантов в экстремистскую деятельность", - говорится в сообщении.

В отношении иностранца возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности), он взят под стражу.