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Симферополь смягчит график подачи воды

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Подачу воды в дома жителей Симферополя увеличат с 6 до 18 часов в сутки, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в понедельник.

"В четверг и пятницу в тестовом режиме будет запущена система водоснабжения, в результате которой в субботу город перейдет на подачу воды с 6:00 до 0:00 ежесуточно, без горячей воды", - сказал Аксенов в видеообращении, которое распространила его пресс-служба.

По его словам, запасов воды достаточно, чтобы при новом графике "держаться спокойно до конца года".

Ранее в понедельник вице-премьер Крыма Светлана Маслова сообщила, что запасов водохранилищ Симферополя, накопленных за счет использования воды из скважин и режимной подачи воды горожанам, хватит на восемь месяцев, если притоки сохранятся на нынешнем уровне.

Маловодье наблюдалось в Крыму в 2019 и 2020 годах и, по прогнозам Росводресурсов, может продлиться в течение 2021-го.

Симферополь, курортные Ялта и Алушта и поселки вблизи них получают воду по графику: в первых двух регионах вода подается, в основном, по 6 часов в сутки, в последнем - по 10. Между тем, с 20 апреля время подачи в Алуште урежут вдвое. Когда позволяют дополнительные источники, Ялта подает воду круглосуточно.

Севастополь осенью 2020-го ввел режим повышенной готовности.

Правительство РФ разработало план по обеспечению Крыма водой, он включает 14 мероприятий, среди которых - бурение скважин, ремонт труб, строительство опреснительных установок. Проекты оцениваются в целом в 48 млрд рублей. Кабмин РФ обещает добавить еще порядка 3 млрд рублей на решение водных проблем в Крыму.

Симферополь Крым Сергей Аксенов

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