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В Алуште подавать воду в жилье будут два раза в сутки

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Жителям Алушты изменили график подачи воды: ее по-прежнему будут включать на пять часов в сутки, но не один раз, а два, утром и вечером, сообщила в соцсетях глава администрации город Галина Огнева.

Она напомнила, что ГУП "Вода Крыма" с 20 апреля собиралось подавать горожанам воду раз в сутки, с 17:00 до 22:00 , и что этот график эксперты обосновали экономически.

"Но я вижу и слышу все обращения наших горожан и в социальных сетях, и на "горячую линию" администрации. Уважаемые алуштинцы, с 20 апреля мы переходим на график подачи воды два раза в сутки - с 6:00 до 8:00 и с 19:00 до 22:00", - написала Огнева.

Крым страдал от маловодья в 2019 и 2020 году, Росводоресурсы ожидают, что и 2021 год будет маловодным.

Симферополь, курортные Ялта и Алушта и поселки вблизи них получают воду по графику.

Алушта Крым Вода Крыма Галина Огнева

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