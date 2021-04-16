В Ялте готовятся ограничить подачу воды в туристический сезон

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Ограничения подачи воды ожидаются на фоне засухи последних лет в Ялте, где потребление в турсезон вырастает почти втрое, сообщил отдел информполитики администрации курортного города в пятницу.

"Мы уже понимаем, что ограничений в летний период нам не избежать даже при самом оптимистичном сценарии. Будем общаться с представителями турбизнеса на эту тему, так как большая вероятность, что сезон будет проходить с насосами и емкостями", - цитирует пресс-служба главу администрации Ялты Янину Павленко.

По ее данным, для бесперебойной круглогодичной подачи воды запас в водохранилищах региона должен быть не менее 21 млн кубометров.

Сити-менеджер отметила, что в среднем в сутки ялтинцы потребляют порядка 45 тыс. кубов воды, а когда приезжают туристы, отметка иногда доходит до 125 тыс. куб. м.

Общий объем в Загорском и Счастливенском водохранилищах, питающих Ялту, составляет сейчас около 13,2 млн кубометров воды.

За счет местных альтернативных источников (Уч-Кош, Хаста-Баш и Массандровский водопад) на данный момент водоснабжение курорта осуществляется круглосуточно.

"Приток с 1 по 15 апреля - 4,5 миллиона кубометров. Прежде всего, это благодаря активному таянию снега. Стоит отметить, что верхушки на северном склоне в снегу, поэтому поступление воды еще ожидаем, но сказать точно, как пройдет курортный сезон, мы не можем, поэтому прорабатываем разные сценарии развития событий", - цитирует пресс-служба администрации исполняющего обязанности заместителя директора ГУП "Водоканал ЮБК" Александра Петровичева.

Ранее в пятницу стало известно, что курортный город Алушта в Крыму намерен с 20 апреля вдвое сократить время подачи воды.

Маловодье наблюдалось в Крыму в 2019 и 2020 годах и, по прогнозам Росводресурсов, может продлиться в течение 2021-го.

Симферополь, курортные Ялта и Алушта и поселки вблизи них получают воду по графику: в первых двух регионах вода в основном 6 часов в сутки, в последнем - 10, со следующей недели время подачи в Алуште урежут вдвое. Когда позволяют дописточники, Ялта подает воду круглосуточно.

Севастополь осенью 2020-го ввел режим повышенной готовности.

Правительство РФ разработало план по обеспечению Крыма водой, он включает 14 мероприятий, среди которых - бурение скважин, ремонт труб, строительство опреснительных установок. Проекты оцениваются в целом в 48 млрд рублей. Кабмин РФ обещает добавить еще порядка 3 млрд рублей на решение водных проблем в Крыму.