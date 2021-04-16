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Курортная Алушта с 20 апреля урежет время подачи воды вдвое

Курортная Алушта с 20 апреля урежет время подачи воды вдвое
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Власти Алушты опубликовали новый график подачи воды в курортном городе, период водоснабжения сокращают в два раза: с десяти до пяти часов в сутки и только вечером.

"Сегодня, 16 апреля, на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям в администрации города принято решение о новом графике подачи воды потребителям. С 20 апреля вода будет подаваться один раз в сутки: с 18:00 до 23:00", - написала глава администрации Алушты Галина Огнева на своей странице в соцсети в пятницу.

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По ее словам, такое решение экономически оправдано. "Единоразовая пятичасовая подача воды позволит как экономить воду, так и дать возможность людям сделать необходимые домашние дела и запас воды до следующей подачи", - отметила сити-менеджер Алушты.

Огнева сообщила, что действующий последние месяцы 10-часовой график (5 часов подачи утром и столько же вечером) позволил сэкономить воду, но впереди курортный сезон, потребление вырастет вдвое: с 15-17 тысяч кубометров в сутки до 35 тысяч кубов. "Хочу отметить, что курортный сезон - главная составляющая экономики города: как людей, так и бюджета", - отметила она.

Глава администрации Алушты сообщила также, что с осени 2020 года "весь санаторно-курортный комплекс" так же, как и школы и детсады, готовился к ухудшению ситуации по водоснабжению, "поэтому отели, гостиницы, дома отдыха, пансионаты установили на своей территории емкости и насосы, чтобы обеспечивать своих гостей водой".

"Уважаемые алуштинцы, прошу вас не реагировать на "сенсационные" заявления в ряде СМИ и социальных сетях, что гостиницы и санатории будут получать воду круглосуточно, а жители города по часам. Отмечу еще раз, что все без исключения, весь наш Алуштинский регион будет получать воду одинаково - в установленные графиком часы. В случае улучшения ситуации с водой график подачи мы сразу изменим на более комфортный", - подчеркнула Огнева.

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Водная проблема Крыма

Маловодье наблюдалось в Крыму в 2019 и 2020 годах и, по прогнозам Росводресурсов, может продлиться в 2021-м.

Симферополь, курортные Ялта и Алушта и поселки вблизи них получают воду по графику: в первых двух регионах вода поступает в основном 6 часов в сутки, в последнем - 10.

Севастополь осенью 2020-го из-за проблем с водой ввел режим повышенной готовности.

Правительство РФ разработало план по обеспечению Крыма водой, он включает 14 мероприятий, среди которых - бурение скважин, ремонт труб, строительство опреснительных установок. Проекты оцениваются в целом в 48 млрд рублей. Правительство обещает добавить еще порядка 3 млрд рублей на решение водных проблем в Крыму.

Алушта Крым Галина Огнева

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