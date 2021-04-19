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Роскомнадзор напомнил о штрафах за неудаление призывов к протестам

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор сообщил, что нашел в интернете публикации с запрещенными призывами выходить на несогласованные протесты.

Ведомство напомнило владельцам соцсетей, СМИ и других интернет-ресурсов, что подобные материалы должны немедленно блокироваться. В РКН также напомнили, что штраф за отказ от блокировки такого контента может составить от 800 тысяч до 4 млн рублей, а при повторном нарушении штраф увеличивается до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.

Ранее МВД России и его региональные главки предупредили о недопустимости выхода на несанкционированные акции и пообещали, что не допустят дестабилизации обстановки. Генпрокуратура России, в свою очередь, напомнила об ответственности за участие в таких мероприятиях, за призывы к ним, о необходимости удалять из интернета такие призывы, а родителей предупредила, что их могут привлечь к ответственности, если их дети пойдут на митинги.

Выйти на улицу призывают сторонники Алексея Навального. Они требуют, чтобы ему была оказана адекватная медицинская помощь.

Роскомнадзор Алексей Навальный Генпрокуратура МВД

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