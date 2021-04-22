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Генпрокуратуру предложили наделить правом блокировать призывы к протестам

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу, дающую прокуратуре полномочия блокировать в интернете призывы к участию в несанкционированных митингах. Об этом сообщил член комиссии, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Помимо этого предлагается дать прокуратуре право блокировать фейковые сообщения о терактах, добавил Груздев.

"Соответствующие поправки предлагается внести в законопроект, который сейчас готовится Госдумой ко второму чтению", - сказал Груздев.

По его словам, изменение закона не нарушит базовых принципов свободы слова, так как заблокированные авторы смогут оспорить решение прокуратуры в суде. Груздев отметил, что у государства должны быть механизмы защиты общества от негативного информационного воздействия.

Госдума уже приняла в первом чтении законопроект, позволяющий ограничивать доступ к информации, содержащей обоснование или оправдание экстремистской или террористической деятельности. Такое решение сможет принимать генеральный прокурор РФ или его заместители.

Ассоциации юристов России Владимир Груздев Правительственная комиссия по законопроектной деятельности

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