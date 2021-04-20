Обвиняемый в нападении на полицейского на акции во Владивостоке осужден условно

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Суд во Владивостоке приговорил к условному сроку лишения свободы местного жителя, обвинявшегося в нападении на полицейского во время несанкционированной акции 23 января во Владивостоке. Об этом сообщил "Интерфаксу" адвокат подсудимого Алексей Ананьев.

Ленинский районный суд Владивостока признал его виновным по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей головные дела). Мужчину приговорили к двум годам лишения свободы условно, с испытательным сроком три года, сказал адвокат.

Суд при назначении наказания учел, что обвиняемый сам явился к следователям, признал свою вину и активно способствовал раскрытию преступления. Кроме того, он помогает матери-инвалиду и оказал добровольную материальную помощь краевому психоневрологическому дому ребенка.

На время следствия фигурант находился под арестом.

23 января во Владивостоке прошла несанкционированная акция в поддержку оппозиционера Алексея Навального. По данным краевых властей, на нее вышли около 500 человек. Во время шествия они перекрывали проезд по центральной улице города –Светланской.

Ранее следствие возбудило уголовные дела в отношении еще двух участников акции, их подозревают в нападении на полицейских и сотрудников Росгвардии. Оба фигуранта арестованы. Позже полиция объявила в розыск еще троих граждан, которые 23 января напали на сотрудников полиции и офицера Росгвардии, после чего скрылись. Дела возбуждены по части 1 статьи 318 УК РФ.

Также полиция возбудила уголовное дело по статье 267 УК РФ (умышленное блокирование транспортных коммуникаций, объектов транспортной инфраструктуры). По данным полиции, в пробке из-за перекрытия дорог стояли четыре "скорые", которые не могли проехать на срочные вызовы.