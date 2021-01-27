Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:17Заразились
на 26.01В России 3 756 931+18 241В мире 99 722 272+527 867

Напавший на полицейских на несанкционированном митинге во Владивостоке сдался СК

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Житель Владивостока, напавший на полицейских на несанкционированном митинге, пришел в следствие с повинной, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Следственного управления СКР по Приморскому краю.

"Напавший на полицейских 23 января во Владивостоке в ходе несанкционированной акции пришел в СК с повинной", - сообщил собеседник агентства.

Как сообщалось, 23 января во Владивостоке прошла несанкционированная акция в поддержку Алексея Навального. По данным краевых властей, на нее вышли около 500 человек. В ходе шествия участники акции перекрыли дорогу на центральной улице города - Светланской.

Следствие возбудило уголовные дела в отношении двух участников акции. Их подозревают в нападении на полицейских. Один из них был задержан, второй находился в розыске. Дела возбуждены по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Приморский край

Новости

Суд Петербурга арестовал экс-сенатора Сабадаша за хищение 100 млн руб

Суд Петербурга арестовал экс-сенатора Сабадаша за хищение 100 млн руб

Парламент РФ готов ратифицировать продление СНВ-3 в среду. Обобщение

Что произошло за день: вторник, 26 января

После несанкционированных акций в РФ возбудили 20 уголовных дел

После несанкционированных акций в РФ возбудили 20 уголовных дел

Суд оставил под домашним арестом бизнесмена Израйлита

Лев Шлосберг оштрафован за предложение митинговать 23 января в гайд-парке

Лев Шлосберг оштрафован за предложение митинговать 23 января в гайд-парке

Полицейские получили 17 и 19 лет колонии за организацию наркобизнеса в Удмуртии

Законопроект о гаражной амнистии прошел в Госдуме первое чтение

Законопроект о гаражной амнистии прошел в Госдуме первое чтение

В Химках открыли транспортную развязку

Суд в четверг проверит законность задержания Навального на 30 суток

Суд в четверг проверит законность задержания Навального на 30 суток
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');