Напавший на полицейских на несанкционированном митинге во Владивостоке сдался СК

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Житель Владивостока, напавший на полицейских на несанкционированном митинге, пришел в следствие с повинной, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Следственного управления СКР по Приморскому краю.

"Напавший на полицейских 23 января во Владивостоке в ходе несанкционированной акции пришел в СК с повинной", - сообщил собеседник агентства.

Как сообщалось, 23 января во Владивостоке прошла несанкционированная акция в поддержку Алексея Навального. По данным краевых властей, на нее вышли около 500 человек. В ходе шествия участники акции перекрыли дорогу на центральной улице города - Светланской.

Следствие возбудило уголовные дела в отношении двух участников акции. Их подозревают в нападении на полицейских. Один из них был задержан, второй находился в розыске. Дела возбуждены по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).