Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 02:37Заразились
на 28.01В России 3 793 810+19 138В мире 100 866 032+591 368

Во Владивостоке арестован второй подозреваемый в нападении на полицейского 23 января

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Суд во Владивостоке отправил под арест еще одного подозреваемого в нападении на полицейского на несогласованном митинге в поддержку Алексея Навального во Владивостоке 23 января, сообщило в пятницу СУ СКР по региону.

"По ходатайству следователя СУ СКР по Приморскому краю суд избрал в отношении 39-летнего подозреваемого в применении насилия в отношении представителя власти возле дома 48 по улице Светланская в городе Владивостоке во время несанкционированной демонстрации меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, житель Владивостока в сопровождении защитника сам явился к следователю и признался в содеянном.

23 января во Владивостоке прошла несогласованная акция в поддержку Навального. По оценке краевых властей, на нее вышли около 500 человек. В ходе шествия участники акции перекрыли дорогу на центральной улице города - Светланской.

Следствие возбудило уголовные дела в отношении двух участников акции. Их подозревают в нападении на полицейских. В понедельник суд арестовал на два месяца одного из фигурантов, подозреваемого в нападении на омоновца на митинге.

Дела возбуждены по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Также полиция возбудила уголовное дело по ст. 267 УК РФ (Умышленное блокирование транспортных коммуникаций, объектов транспортной инфраструктуры, если эти деяния создали угрозу жизни, здоровью и безопасности граждан). По данным полиции, в пробке из-за перекрытия дорог стояли четыре "скорые", которые не могли проехать на срочные вызовы.

Акции в поддержку Алексея Навального

13
НовосибирскЕкатеринбургСанкт-ПетербургЯкутскМоскваИвановоВладивостокХабаровскЕкатеринбургКемеровоТомскЕкатеринбургСочи
Новосибирск
Владивосток СКР Алексей Навальный

Новости по теме

Новости

РФ возобновит авиасообщение с Грецией и Сингапуром с 8 февраля

Что произошло за день: четверг, 28 января

Число бедных в РФ в III квартале выросло на 1,2 млн к прошлому году

В Госдуме вышли на контакт с представителями TikTok

"Радио Свобода" сообщила о задержании в Москве своего сотрудника

"Радио Свобода" сообщила о задержании в Москве своего сотрудника

США захватили в Ливии комплекс "Панцирь С-1" российского производства

США захватили в Ливии комплекс "Панцирь С-1" российского производства

Защита обратится в ЕСПЧ в связи с заключением Навального под стражу

В Москве в ближайшие выходные не будут работать оружейные магазины

В Москве в ближайшие выходные не будут работать оружейные магазины

Мособлсуд оставил Навального под стражей до 15 февраля

Мособлсуд оставил Навального под стражей до 15 февраля
Пандемия коронавируса

Путин заявил о постепенном отступлении пандемии в РФ

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');