Во Владивостоке арестован второй подозреваемый в нападении на полицейского 23 января

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Суд во Владивостоке отправил под арест еще одного подозреваемого в нападении на полицейского на несогласованном митинге в поддержку Алексея Навального во Владивостоке 23 января, сообщило в пятницу СУ СКР по региону.

"По ходатайству следователя СУ СКР по Приморскому краю суд избрал в отношении 39-летнего подозреваемого в применении насилия в отношении представителя власти возле дома 48 по улице Светланская в городе Владивостоке во время несанкционированной демонстрации меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, житель Владивостока в сопровождении защитника сам явился к следователю и признался в содеянном.

23 января во Владивостоке прошла несогласованная акция в поддержку Навального. По оценке краевых властей, на нее вышли около 500 человек. В ходе шествия участники акции перекрыли дорогу на центральной улице города - Светланской.

Следствие возбудило уголовные дела в отношении двух участников акции. Их подозревают в нападении на полицейских. В понедельник суд арестовал на два месяца одного из фигурантов, подозреваемого в нападении на омоновца на митинге.

Дела возбуждены по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Также полиция возбудила уголовное дело по ст. 267 УК РФ (Умышленное блокирование транспортных коммуникаций, объектов транспортной инфраструктуры, если эти деяния создали угрозу жизни, здоровью и безопасности граждан). По данным полиции, в пробке из-за перекрытия дорог стояли четыре "скорые", которые не могли проехать на срочные вызовы.