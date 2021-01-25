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Во Владивостоке арестован напавший на омоновца во время субботней акции

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Суд отправил под арест жителя Владивостока, которого подозревают в нападении на сотрудника ОМОНа на несанкционированной акции в защиту Алексея Навального 23 января, сообщила "Интерфаксу" старший помощник руководителя следственного управления СКР по Приморскому краю Аврора Римская.

Суд по ходатайству следствия арестовал мужчину на два месяца, сказала Римская.

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Как сообщалось, следствие возбудило два уголовных дела по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) против двух участников акции в поддержку Навального во Владивостоке. Их подозревают в нападении на полицейских.

По данным следствия, 28-летний житель Владивостока во время несанкционированной демонстрации несколько раз ударил сотрудника ОМОНа. Второй нападавший в розыске.

По данным краевых властей, на улицы во Владивостоке 23 января вышли около 500 человек. В ходе шествия участники акции перекрывали для движения автомобилей часть центральной улицы города - Светланской.

Акции в поддержку Алексея Навального

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НовосибирскЕкатеринбургСанкт-ПетербургЯкутскМоскваИвановоВладивостокХабаровскЕкатеринбургКемеровоТомскЕкатеринбургСочи
Новосибирск
Владивосток Алексей Навальный СКР Аврора Римская Приморский край

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