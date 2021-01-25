Во Владивостоке арестован напавший на омоновца во время субботней акции

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Суд отправил под арест жителя Владивостока, которого подозревают в нападении на сотрудника ОМОНа на несанкционированной акции в защиту Алексея Навального 23 января, сообщила "Интерфаксу" старший помощник руководителя следственного управления СКР по Приморскому краю Аврора Римская.

Суд по ходатайству следствия арестовал мужчину на два месяца, сказала Римская.

Как сообщалось, следствие возбудило два уголовных дела по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) против двух участников акции в поддержку Навального во Владивостоке. Их подозревают в нападении на полицейских.

По данным следствия, 28-летний житель Владивостока во время несанкционированной демонстрации несколько раз ударил сотрудника ОМОНа. Второй нападавший в розыске.

По данным краевых властей, на улицы во Владивостоке 23 января вышли около 500 человек. В ходе шествия участники акции перекрывали для движения автомобилей часть центральной улицы города - Светланской.