Суд в июне рассмотрит жалобу Mail.ru на штрафы "Одноклассникам" в 4 млн рублей

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Савеловский суд Москвы 8 июня рассмотрит жалобы Mail.ru на штрафы в 4 млн рублей из-за неудаления в соцсети "Одноклассники" призывов к несовершеннолетним участвовать в несогласованных акциях. Об этом "Интерфаксу" сообщила пресс-секретарь суда Мария Михайлова.

Мировой суд Савеловского района в марте назначил ООО "Мэйл. РУ" два штрафа по 2 млн рублей за два административных правонарушения по ч.2 ст 13.41 КоАП (неудаление владельцем в сети "Интернет" информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством). Компания оспорила штрафы в апреле.

В начале апреля за аналогичные правонарушения суд в Москве оштрафовал Twitter на 8,9 млн рублей, а TikTok - на 2,6 млн рублей.

В Роскомнадзоре заявили, что с 11 февраля ведомство составило административные протоколы в отношении различных социальных сетей, которые не удалили или несвоевременно удалили призывы к несовершеннолетним участвовать к несанкционированных акциях.