"Мемориал" потребовал наказать временного адвоката историка Дмитриева

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Правозащитный центр "Мемориал" (признан в России иноагентом) сообщил, что обратился в Федеральную палату адвокатов России с требованием начать дисциплинарное производство в отношении Артема Черкасова, который осенью прошлого года временно и по назначению защищал историка Юрия Дмитриева.

Черкасов в сентябре 2020 года участвовал в качестве адвоката по назначению в апелляции по уголовному делу Дмитриева, хотя тогда у историка уже был адвокат по соглашению - Виктор Ануфриев, работавший по делу с 2016 года. Черкасова назначили, когда Ануфриев заболел и не смог приехать в Петрозаводск.

"Обращение было подано по двум основаниям. Во-первых, адвокат Черкасов нарушил требование о недопустимости участия в процессе против воли подсудимого, если в процессе участвует защитник по соглашению. Во-вторых, адвокат Черкасов должным образом не подготовился к рассмотрению дела в апелляции, не согласовал позицию с доверителем и не осуществил эффективную защиту интересов Юрия Дмитриева", - сообщили в "Мемориале".

В результате в апелляции, при участии в процессе Черкасова, но не Ануфриева, суд практически в четыре раза увеличил срок заключения Дмитриеву и отменил приговор суда первой инстанции в оправдательной части, напомнили правозащитники.

Верховный суд Карелии в сентябре увеличил Дмитриеву наказание за сексуальное насилие над дочерью до 13 лет, а дело по обвинениям в развратных действиях, хранении детской порнографии и хранении запчастей оружия направил в Петрозаводский горсуд на новое рассмотрение, уже по третьему кругу. 16 февраля Третий кассационный суд в Санкт-Петербурге отклонил жалобу на этот приговор.

В октябре, комментируя решение Верховного суда Карелии, Ануфриев высказал мнение, что суд поступил неправомерно, поспешно назначив Дмитриеву защитника (Черкасова) во время его отсутствия.

"Черкасов (адвокат по назначению Артем Черкасов из Петрозаводска) был обязан прийти и представлять (интересы обвиняемого). Другой вопрос, что суд не имел права ставить его в такие условия. Не предоставил ему хотя бы недели две на изучение этого дела. Поэтому здесь адвокат ни при чем, здесь жалобу подавать не на кого. Я считаю, что он выполнил свой долг так, как его регулирует Федеральная палата адвокатов России", - говорил адвокат.

По его словам, Черкасов просил, чтобы ему дали время изучить материалы дела, но суд отказал.

Дмитриев составлял книги памяти жертв политических репрессий в Карелии в 30-40-е годы прошлого века. Он обнаружил в регионе места массовых захоронений жертв репрессий в Сандармохе и Красном бору.