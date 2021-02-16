Кассация оставила в силе приговор главе карельского "Мемориала" Дмитриеву

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Третий кассационный суд в Санкт-Петербурге во вторник отказал в жалобе на приговор лидеру карельского отделения "Мемориала" (организация признана НКО-иноагентом) Юрию Дмитриеву, осужденному на 13 лет колонии, сообщает пресс-служба суда.

"Кассационные жалобы осужденного Дмитриева и его защитника на приговор Петрозаводского городского суда Республики Карелия от 22 июля 2020 года и апелляционный приговор Верховного суда Республики Карелия от 29 сентября 2020 года оставлены без удовлетворения", - говорится в сообщении.

В кассационных жалобах осужденный и его защитник оспаривали виновность Дмитриева по всем вмененным ему преступлениям и просили суд оправдать историка по всем составам преступлений.

Ранее Петрозаводский городской суд дважды отказывался принять кассационную жалобу Дмитриева на приговор Верховного суда республики по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней приемной дочери.

Петрозаводский городской суд осенью в третий раз рассматривал предъявленные историку обвинения в развратных действиях, изготовлении детской порнографии и хранении оружия (статья 135, часть 3 статьи 135, пункт "в" части 2 статьи 242.2, часть 1 статьи 222 УК). После судей Марины Носовой и Александра Меркова дело начала рассматривать Екатерина Хомякова.

В конце декабря Петрозаводский горсуд отложил заседание, так как материалы по делу были направлены в кассационный суд.

В 2018 году судья городского суда Носова по двум первым обвинениям Дмитриева оправдала и признала виновным только в незаконном хранении деталей оружия. При повторном рассмотрении в 2020 году судья Мерков оправдал Дмитриева. Верховный суд Карелии отменил оба приговора и направил дела на пересмотр.

Перед вторым процессом Дмитриеву добавили обвинение в "совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней".

Суд Петрозаводска признал его виновным по этому пункту и приговорил к 3,5 годам колонии, тогда бы историк вышел на свободу в ноябре 2020 года. 29 сентября Верховный суд Карелии по этому обвинению назначил историку 13 лет колонии строгого режима.

Дмитриев вины не признает.

Он содержится в СИЗО-1 Петрозаводска.

В ЕС высказывали мнение, что преследование Дмитриева вызвано его правозащитной деятельностью.

Дмитриев составлял книги памяти жертв политических репрессий в Карелии в 30-40-е годы прошлого века. Он обнаружил в регионе места массовых захоронений жертв репрессий в Сандармохе и Красном бору.