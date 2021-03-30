"Мемориал" подал жалобу в ЕСПЧ на приговор Дмитриеву

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Юристы правозащитного центра "Мемориал" (внесен в РФ в список иноагентов) направили в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобу на приговор руководителю карельского отделения организации Юрию Дмитриеву, сообщает пресс-служба "Мемориала" во вторник.

Специалисты утверждают, что в его деле нарушены четыре статьи Конвенции о защите прав человека и основных свобод: статья 6 (право на справедливое судебное разбирательство), статья 7 (наказание исключительно на основании закона), статья 8 (право на уважение частной и семейной жизни) отдельно и в совокупности со статьей 18 (пределы использования ограничений в отношении прав).

В жалобе указывается, что в ходе заседаний Дмитриев был лишен "практической и эффективной юридической помощи в суде". В частности, суд отклонил ходатайство адвоката о переносе заседания из-за болезни, во время заседаний не были учтены проблемы подсудимого со слухом. Юристы указывают также на ангажированность суда в вопросе назначения экспертиз.

Нарушения статьи 7 Конвенции юристы усмотрели в необоснованности наказания и невнятности обвинений в "иных действиях сексуального характера".

"Ст.7 Европейской Конвенции содержит принцип, согласно которому уголовное право не может интерпретироваться широко во вред обвиняемому. Совершая действия для контроля за состоянием ребенка (этот мотив подтверждается показаниями врачей и справками из медицинских учреждений), Дмитриев не мог предугадать их интерпретацию как "действий сексуального характера". По сути, так может быть истолкован любой факт прикосновения к телу ребенка. Никаких подтверждений сексуально окрашенной мотивации в действиях Дмитриева обнаружено не было. Однако судом они истолкованы именно как сексуальные", - говорится в пресс-релизе.

Нарушения статьи 8 и 18 Конвенции, по мнению юристов, заключаются в разрушении родственных связей и травмировании приемной дочери Дмитриева после ее изъятия из семьи, а также в политической мотивации преследования историка.

Приговоры по делу Дмитриева

Как сообщалось, в 2018 году судья Петрозаводского городского суда Марина Носова по двум первым обвинениям Дмитриева оправдала и признала виновным только в незаконном хранении деталей оружия. При повторном рассмотрении в 2020 году судья Александр Мерков оправдал Дмитриева.

Верховный суд Карелии отменил оба приговора и направил дела на пересмотр.

Перед вторым процессом Дмитриеву добавили обвинение в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Суд Петрозаводска признал его виновным по этому пункту и приговорил к 3,5 годам колонии, тогда бы историк вышел на свободу в ноябре 2020 года. 29 сентября 2020 года Верховный суд Карелии по этому обвинению назначил историку 13 лет колонии строгого режима.

В феврале Третий кассационный суд в Санкт-Петербурге отказал в удовлетворении жалоб на приговор. В кассационных жалобах осужденный и его защитник оспаривали виновность Дмитриева по всем вмененным ему статьям и просили суд оправдать историка по всем составам преступлений. Защита намерена обратиться с жалобой в Верховный суд РФ.

До этого Петрозаводский городской суд дважды отказывался принять кассационную жалобу Дмитриева на приговор Верховного суда Карелии по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней приемной дочери. Прошлой осенью суд в третий раз рассматривал предъявленные историку обвинения в развратных действиях, изготовлении детской порнографии и хранении оружия (часть 3 статьи 135, пункт "в" части 2 статьи 242.2, часть 1 статьи 222 УК РФ). После судей Носовой и Меркова дело начала рассматривать Екатерина Хомякова. В конце декабря суд отложил заседание, так как материалы по делу были направлены в кассационный суд.

Глава карельского "Мемориала" вины не признает. В ЕС связывали его уголовное преследование с правозащитной деятельностью.

Дмитриев составлял книги памяти жертв политических репрессий в Карелии в 30-40-е годы прошлого века. Он обнаружил в регионе места массовых захоронений жертв репрессий в Сандармохе и Красном бору.