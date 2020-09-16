Рассмотрение жалоб на приговор историку Дмитриеву перенесли на 22 сентября

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Верховный суд Карелии отложил на 22 сентября рассмотрение апелляционных жалоб на приговор лидеру карельского "Мемориала" Юрию Дмитриеву. Как сообщила пресс-секретарь суда Татьяна Калистратова, об этом попросила защита осужденного.

Адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев сказал "Интерфаксу", что заболел и не смог приехать в Петрозаводск.

Суд планировал рассмотреть жалобы гособвинения, защиты и потерпевшей стороны в закрытом режиме.

Дмитриев 22 июля был приговорен к 3,5 годам колонии по обвинению в сексуальном насилии над приемной дочерью. Такое решение принял Петрозаводский городской суд. По обвинениям в изготовлении детской порнографии, развратных действиях сексуального характера и в хранении фрагментов ружья суд историка оправдал. По словам адвоката, его подзащитный должен выйти на свободу в ноябре. Дмитриев вину не признал.

Потерпевшая сторона не признала оправдательную часть приговора и сочла его слишком мягким. Апелляцию на приговор подало и гособвинение. Защита подала жалобу, поскольку считает, что Дмитриев не совершил преступление, которое ему вменили.

Историка судили дважды. После первого процесса Верховный суд Карелии отменил по сути оправдательный приговор и вернул дело на новое рассмотрение, а следствие добавило обвинение о насилии. Дмитриев находится под стражей с конца июня 2018 года.