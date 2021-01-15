Завершено следствие по делу бывшего замглавы Росгвардии

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Завершено следствие по делу бывшего замглавы Росгвардии Сергея Милейко, он уже начал изучать материалы расследования, сообщает в пятницу "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в силовых структурах.

Как рассказали собеседники издания, в минувшую среду, 13 января, 58-летний Милейко приступил к изучению 19 томов своего уголовного дела. Днем позже Московский гарнизонный военный суд удовлетворил ходатайство столичного военного следственного управления (ВСУ) СКР и продлил срок его ареста.

Милейко был задержан по подозрению в мошенничестве в октябре 2020 года. Позднее в том же месяце он был отпущен под обязательство о явке. В декабре информированный источник сообщил "Интерфаксу", что военный суд в Москве арестовал генерал-лейтенанта Милейко на срок до 18 января 2021 года.

Представитель Росгвардии Валерий Грибакин ранее сообщал "Интерфаксу", что генерал оставил руководящую должность летом 2019 года и это решение было принято после проверки Главного управления службы безопасности Росгвардии. Военный чиновник курировал в ведомстве вопросы обеспечения тыла войск.

В чем обвиняют Милейко

По информации источников агентства, бывшему замглавы Росгвардии инкриминируется организация мошенничества в особо крупном размере в период 2006-2012 годов.

"Речь идет об отчуждении, а затем продаже по заниженной почти в 20 раз цене нежилого помещения в доме для военнослужащих в подмосковной Балашихе. По мнению следствия, недвижимость была реализована по подложным документам подставным лицам за 980 тыс. рублей при ее рыночной стоимости 18 млн 650 тыс. рублей", - подчеркнул собеседник агентства.

По его словам, в дальнейшем помещение было оборудовано под парикмахерскую, владелицей которой стала супруга генерала.

Кроме того, по данным осведомленных источников "Интерфакса", Милейко является фигурантом другого дела о мошенничестве. Речь идет о фактах закупки обмундирования для Росгвардии по завышенным ценам в 2017-2019 годах. Источники сообщали, что в деле есть явка с повинной руководителя фирмы-поставщика.

По информации "Ъ", Главное военное следственное управление СКР возбудило в декабре 2020 года уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) по данному поводу. По версии следствия, речь идет о хищении около 680 млн руб. путем предполагаемого завышения цен на поставленную росгвардейцам форму.