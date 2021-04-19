Новую российскую космическую станцию поднимут на высокоширотную орбиту

Станция сможет быть перевалочным пунктом для длительных космических полетов

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Новую российскую орбитальную станцию планируют поднять на высокоширотную орбиту, что позволит охватить всю территорию России и Арктики, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Нам нужно подниматься выше – на высокоширотную орбиту, это позволит нам практически максимально видеть российскую территорию, особенно, что очень важно, полярные районы, а это связано еще и с освоением Северного морского пути", - сказал Борисов в интервью телеканалу "Россия 1" (ВГТРК).

Устаревание модулей Международной космической станции (МКС) может привезти к катастрофе, этого допустить нельзя, заявил Борисов.

"Мы не можем подвергать угрозе жизни. Ситуация, которая сегодня связана со старением конструкций, железа, может привезти к необратимым последствиям, вплоть до катастрофы. Этого нельзя допускать", - отметил вице-премьер.

Как сообщалось, Россия планирует строить собственную орбитальную станцию, рассматривается выход из проекта МКС, и связано это с ухудшением технического состояния российского сегмента станции.

Россия сможет сама профинансировать строительство новой орбитальной станции, но готова и к кооперации, заявил Борисов.

"Обязательно возьмем, но сами потянем", - сказал он.

Вице-премьер отметил, что станция сможет быть перевалочным пунктом для длительных космических полётов.

"Безусловно это одна из новых функций, станция очень серьезно рассматривается как некий промежуточный пункт для полетов и освоения Луны, лунного пространства", - сказал Борисов.

РФ в настоящее время имеет планы по активному финансированию проекта создания независимой орбитальной станции до 2030 года, она может стоить до $6 млрд, сообщил "Интерфаксу" накануне информированный источник.

"Пока есть только предварительные подсчеты и первые сроки финансирования - до 2030 года", - сказал собеседник агентства.

Он заявил, что новая станция может стоить в общей сложности $5-6млрд.

Руководство России утвердило решение о создании независимой российской орбитальной станции, сообщила 12 апреля газета "Московский комсомолец". Информированный источник "Интерфакса" 13 апреля сообщил, что проект по созданию независимой российской орбитальной станции не утвержден, параметры его финансирования также не определены. "Решения нет. Пакет предложений действительно готов, но не согласован", - сказал тогда собеседник агентства.

В воскресенье вице-премьер Борисов заявил о намерении заранее уведомить партнеров по Международной космической станции о выходе из проекта МКС.

В аппарате зампреда правительства заявили, что российские специалисты проведут техническое обследование международной космической станции (МКС), на основе этого будет решаться ее будущее.